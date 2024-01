Record passeggeri per aeroporti italiani | superato pre-Covid

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nuovoper gliche nel 2023 toccano per la prima volta quota 197,2 milioni di, superando del 2,1% il 2019, anno del precedente primato, ancora non influenzato dalla crisi pandemica. Lo rende noto Ass, diffondendo i dati dell'anno scorso. "Il 2023 segna il pieno recupero del segmento internazionale che raggiunge i 128 milioni di, lo 0,1% in più sul 2019", spiega l'Associazione. Nella top ten per numero digli scali di Roma Fiumicino con 40,5 milioni, Milano Malpensa con 26,1 milioni, Bergamo con 16 milioni, Napoli con 12,4 milioni, Venezia con 11,3 milioni, Catania con 10,7 milioni, Bologna con 10 milioni, Milano Linate con 9,4 milioni, Palermo con 8,1 e Bari con 6,5 milioni.

Ita Airways chiude il 2023 in break even, ovvero in pareggio operativo, mentre sul lungo raggio centra addirittura l’utile, mettendo a segno un aumento record sul fronte passeggeri (oltre ...4 milioni di passeggeri, un record storico per l'aeroporto. Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE, ha descritto l'impegno del Gruppo in termini strategici: "L’impegno del nostro Gruppo nella ...Il segmento dei container si distingue in particolare, con il 2023 che segna l’anno migliore nei 403 anni di storia del porto. Questo è quanto riportato dal riepilogo dei volumi di carico del 2023 ...