Ravenna | un ko da archiviare subito | Non ci spaventa una sconfitta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Negli occhi c’è ancora la delusione per un ko inaspettato. E anche un po’ di rabbia per certe decisioni arbitrali che non hanno assolutamente convinto. Il Fanfulla è uscito dal Benelli coi 3 punti. Il, invece, con le ossa rotte, ovvero col 1° ko stagionale e con 3 espulsioni che, domenica, sul campo del Corticella, costringeranno in tribuna gli squalificati Campagna, Sabbatani e mister Gadda. Senza dimenticare che, ai giallorossi, nonostante la grande propensione offensiva, non è stato concesso ancora nemmeno un rigore da inizio stagione. Fra i protagonisti dello scivolone casalingo contro il Fanfulla, c’è stato anche Luca Magnanini. Il ventenne difensore giallorosso non ha faticato ad ammettere le abilità della formazione lodigiana: "La partita è stata preparata bene. Abbiamo avuto tante occasioni. Il Fanfulla ha dimostrato di essere una buonissima squadra. ...