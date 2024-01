Rapinarono l’ufficio postale di Riardo | 3 arresti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Aversa. I Carabinieri della Compagnia di Aversa (Caserta) hanno arrestato tre persone – due in custodia cautelare in carcere e una aglidomiciliari – tutti cittadini italiani di età compresa tra i 52 e i 68 anni gravemente indiziati in relazione ad una rapina aldi. Il 13 dicembre 2021 alcune persone armate di pistola e con il volto coperto erano entrati neldie, minacciando la direttrice e i dipendenti con una pistola, si erano fatti consegnare circa 52.000 euro in contanti. I malviventi, dopo aver rinchiuso i presenti all’interno della sala d’attesa, si erano dati alla fuga facendo perdere le tracce. Le indagini, attraverso le immagini di videosorveglianza degli impianti pubblici e privati e le intercettazioni ...