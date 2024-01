Rai | Schlein | ‘sì a proposta Avs | lavoriamo insieme a riforma’**

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Rispondiamo sì alla lettera di Avs che chiede a tutte le forze di opposizione di lavorarea una riforma indispensabile per rendere davvero indipendente dalla politica il servizio pubblico e intanto ci vediamo il 7 al presidio a tutela del pluralismo e della libertà di stampa”. Così Ellyparlando con i cronisti in Transatlantico. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Nel giorno in cui Giuseppe Conte dà il benservito a Elly Schlein , rifiutando l'invito a prendere parte al sit-in voluto ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Nel giorno in cui Giuseppe Conte dà il benservito a Elly Schlein , rifiutando l’invito a prendere parte al sit-in voluto ... (calcioweb.eu)

Al contrario, se Schlein avesse ceduto agli attacchi "testosteronici" di ...poi con la "lezioncina" che Conte ha fatto al Pd sulla Rai, "nemmeno fosse il Guillermo Mariotto di Ballando con le stelle" ...Trump, il Mes, l'Ucraina e ora la Rai. Tutti temi che vedono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in disaccordo. Si tratta di tutti precedenti per i quali i rispettivi leader ...Il caso Bigon diventa la classica goccia. Guerini: “Serve rispetto. La disciplina di partito non può annullare la libertà di coscienza”. Delrio: “Se ci ...