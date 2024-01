Ragusa | bimba ustionata dall' acqua del termosifone in una scuola

diretto dal dottor Rosario Ranno, dove è ricoverata in terapia intensiva. Per i medici non è in pericolo di vita. Sul ferimento, avvenuto ieri, indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di ...Il Gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva dei domiciliari nei confronti di Ahmed Boudra, 29 anni, marocc ...Una bambina di una scuola elementare di Vittoria, nel Ragusano, ha riportato ustioni di secondo grado, di media entità, sul 15 per cento del corpo dopo essere stata colpita dall’acqua calda che sarebb ...