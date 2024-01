Ragazzina travolta da un bus di Seta | è molto grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Reggio Emilia, 31 gennaio 2024 – Unaminorenne è stata investita intorno alle 13.15 da un autobus della linea 5 diin via Martiri della Bettola, angolo via Guittone d’Arezzo. Ora si trova in gravi condizioni al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. Stando ai racconti forniti dal conducente del mezzo della linea urbana 5 la giovane incidente che ha coinvolto un autobus in servizio sulla linea urbana e la giovane ragazza che stava attraversando la strada. Il mezzoproveniva dal centro città e stava percorrendo via Martiri della Bettola in direzione Rivalta: per cause in corso di accertamento da parte della polizia Locale, all'altezza dell'incrocio con via Guittone d'Arezzo l'autobus ha urtato la giovane mentre stava attraversando la strada, la ragazza dopo l'impatto con il bus è caduta a terra. Il conducente ...