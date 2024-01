Raccontare la realtà che vi circonda aiuta a crescere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 – Care ragazze e cari ragazzi, anzi scusate, care croniste e cari cronisti, perché l’iniziativa a cui partecipate è davvero importante, e le cose vanno chiamate con il loro nome. Il contributo migliore che posso darvi sono due storie che ho vissuto in presa diretta. Voglio infatti raccontarvi cosa significa, nel concreto, fondere questi due universi così pregnanti, il giornalismo e la scuola, magari in contesti apparentemente molto diversi. La prima storia viene dalla provincia di Napoli, uno degli istituti dove purtroppo le piaghe dell’abbandono e della dispersione scolastica sono ancora troppo diffuse. Lì ho conosciuto docenti e presidi che combattono quotidianamente per riportare a scuola ogni singolo ragazzo. Spesso, le loro intenzioni s’infrangono contro un disagio radicato. Ebbene, c’è stato un progetto che però ha riacceso entusiasmi insospettabili, e ...