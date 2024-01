Raccolte e donazioni | l’impegno Cgil

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CAMPI Oltre cinquantamila euro die 590 richieste di ricognizione dei danni da parte di privati: questi alcuni dei numeri evidenziati da Spi ee che certificanoprofuso durante e dopo l’alluvione. A enunciarli Elena Aiazzi (segreteriaFirenze) che, insieme alle proprie colleghe, ha voluto rivendicare il lavoro svolto in questi tre mesi. Senza dimenticare i circa 150 volontari che dopo la piena hanno preso pale e scope per aiutare a ripulire dal fango. "Da subito il sindacato della scuola, la Flc, ha raccolto diversi scatoloni di materiale scolastico mentre il sindacato dei trasporti, la Filt, ha consegnato ad alcune parrocchie, sedici pancali di beni alimentari, prodotti per la casa, coperte, abbigliamento e giocattoli. Un grandissimo impegno ...