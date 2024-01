Quanto programma abbiamo svolto? Quanti voti abbiamo messo? Quante interrogazioni? Come superare la regola del “quanto” a scuola Intervista al docente Mimmo Aprile

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladel “” impera nelle nostre scuolenelle nostre famiglie. Ed è senza limite alcuno. Per esempio, QUANTA storia bisognerebbe studiare per essere davvero capaci di non essere fuori contesto e fuori dal mondo? QUANTA filosofia occorre mandar giù per esser certi di non equivocare e, invece, comprendere il senso di una frase o di un pensiero? Poi c’è chi crede che elaborare serie storiche mediante un software sia demandare tutto alla macchina…o che nemmeno riesca a capire che la cooperazione interdisciplinare non significa che io possa parlare di filosofia senza conoscerla (o, peggio, googlando)…Beh, non ci possiamo fare nulla. L'articolo .