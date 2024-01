Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP | le proiezioni dopo la vittoria su Monfils

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Flaviocolleziona la sestastagionale (su sette partite disputate) nel 2024 e supera il primo turno del tabellone principale all’ATP 250 di Montpellier battendo in rimonta il padrone di casa francese Gaelcon il punteggio di 6-7 (primo set finito 10-8 al tie-breakquasi 90 minuti) 6-3 6-0 al termine di oltre due ore e mezza di battaglia. Il ventunenne romano, reduce da una trasferta australiana da sogno (in cui ha passato le qualificazioni facendosi strada poi fino al terzo turno del main draw), si conferma dunque in fiducia anche sul veloce indoor europeo portando a casa un successo prezioso per continuare la sua ascesa nelmondiale,il grande balzo effettuato a Melbourne. L’azzurro,l’ultimo aggiornamento di lunedì 29 ...