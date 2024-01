Quando la Milo sostò al Sagittario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La scomparsa della celebre attrice e conduttrice televisiva Sandra, avvenuta l’altro ieri a Roma, ha richiamato alla memoria anche tanti ricordi delle sue frequenti visite in zona. Oltre ad essere stata madrina, negli ultimi anni, del Superzampone a Castelnuovo, c’è chi, come lo storico locale prof. Pierluigi "Gigi" Albertini, ricorda la sua presenza a Campiglio nel mezzo degli Anni Ottanta del secolo scorso, presso il Maneggio, dove "atterravano" con diverse frequenze tanti big del jet set di quegli anni. "In questo locale di Cesare Clò e Dino Galassi – ricorda Albertini – che era sia maneggio sia ristorante, negli Anni Ottanta non era raro incontrare Luciano Pavarotti, ma almeno una volta fecero una visita anche altri vip, da Bjorn Borg, a Francesco Moser, ad Alberto Tomba. L’eco di questo locale, vero centro di vita, sempre negli ...