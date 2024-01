Quando il passaporto diventa un’odissea

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cronaca della caccia al tesoro per avere il documento per l'espatrio. Tra procedure arcaiche, pagamenti in contanti e tanta burocrazia. Alla faccia della trasformazione digitale, che non c'è. In tutte le Questure d’Italia si fa la fila per ottenere ile non si capisce perché. Siamo nell’era della tecnologia, del digitale e il futuro pare tracciato dall’introduzione dell’Intelligenza artificiale. Ma per rilasciare unservono mesi e a volte non bastano. Mancano forse gli impiegati? È la piattaforma per prenotare l’appuntamento che non funziona? Oppure sono le verifiche necessarie per stabilire che il richiedente non abbia pendenze economiche o penali? La risposta non c’è, perché nessuno è davvero in grado di fare chiarezza sull’incomprensibile ritardo. Sul numero di Panorama in edicola cerchiamo di dare alcune risposte. Per quanto ...