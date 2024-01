Qn Nuove Generazioni | filo diretto con i giovani

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) FIRENZE Riflettori sul mondo degli adolescenti. Il 9 gennaio scorso ha debuttato "Qn", il progetto del nostro gruppo editoriale dedicato aissimi per essere accanto a loro in un’epoca di velocissime trasformazioni. Quattro pagine due volte alla settimana, il martedì e giovedì, grafica e stile accattivanti, per affrontare temi e argomenti vicini allee alla loro sensibilità, ma per parlare anche di rischi e insidie della loro età. Ogni numero di "Qn" propone inoltre un approfondimento su un articolo della nostra Costituzione per spiegare in termini semplici, con il contributo di studiosi, la conoscenza dei valori fondanti della Repubblica. Poi le rubriche dedicate ai teenager con un occhio agli interessi dei ...

I giovani (e non solo) sono in cerca di relazioni autentiche ed empatiche utili per potersi esprimere liberamente (vanityfair)

«Siamo partiti - dice Benassi - con 52 aerei, tutti in leasing, e siamo arrivati nel 2023 a quota 83 velivoli, di cui 28 di nuova generazione. Nel 2024 gli aerei saranno 96 aerei di cui il 66% green.Tumore del polmone non a piccole cellule, OK da AIFA per lorlatinib. L’inibitore della tirosin chinasi è rimborsato in Italia come monoterapia in prima linea.L’associazione ha riunito a City Life i protagonisti della cucina italiana per la prima serata organizzata dal nuovo presente Davide Oldani. Il menu Stellato con Bartolini, Cerea, Crippa e Niederkofl ...