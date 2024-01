Pulsano | PD | “Viabilità | non c’è progettazione ne programmazione”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Partito Democratico, mai sordo alle esigenze dei cittadini ed attento a quelle dei lavoratori e delle attività commerciali presenti sul posto, intende esprimere tutto il suo dissenso alla nuova amministrazione comunale, sul tema della. Sembrerebbe, difatti, che le decisioni assunte non siano il frutto di un ragionamento condiviso con gli esercenti e gli abitanti di Via Vittorio Emanuele II ma derivino da pressappochismo, assenza die da richieste di singoli privati cittadini. Difatti, nei giorni scorsi, i titolari di alcuni esercizi commerciali, insieme ai residenti, hanno raccolto e depositato 400 firme per chiedere al Sindaco la revoca in autotutela delle delibere di Giunta n. 70 e 83, assieme all’ordinanza n. 157, ed il ripristino del doppio senso di marcia su Via Vittorio Emanuele II, nel tratto di marcia compreso ...