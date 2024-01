PUBLISPEI | “I CESARONI SUL SET A GIUGNO? SENZA UNA BELLA STORIA NON SE NE FA NULLA”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Verdiana Bixio, numero uno, la casa di produzione di tante serie di successo, frena l’entusiasmo dei nostalgici de “I” dopo le “dichiarazioni ardite”, come le definisce, di Antonello Fassari. L’attore aveva infatti annunciato il ritorno sul set dei. La fiction di Canale 5 con Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Matteo Branciamore e Alessandra Mastronardi fu un grande successo. Questo per le prime stagioni e con un eco mediatico non indifferente, salvo poi dimezzare gli ascolti nelle ultime stagioni e con la puntata conclusiva seguita nel 2014 da oltre 4 milioni di telespettatori con il 17% di share. Per l’epoca numeri insoddisfacenti e la saracinesca del bar della Garbatella si abbassò. E ora riapre o no? Il progetto c’è ma siamo in un fase embrionale e con Ricci e Mastronardi ...