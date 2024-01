Pruzzo | «L’Inter si adatta bene Lautaro Martinez non era goleador»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ha parlato dele della sua capacità di mutarsi a seconda della partita. Un valore aggiunto, a detta sua, è ovviamente. VALORE AGGIUNTO ? In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Robertosi esprime sui nerazzurri e: «sie se trova la possibilità di giocare nelle ripartenze fa benissimo. Se deve difendersi, si difende molto. E davanti ha probabilmente un giocatore che è più bravo di tutti,. Se in passato non veniva considerato un grande, quest’anno oltre ad essere un leader è in grado di risolvere le partite. E questo è un valore aggiunto». Inter-News - Ultime ...