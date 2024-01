Prove di disgelo tra Schlein e Conte | pesa il voto europeo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) AGI - Ci prova Roberto Speranza a dare una scossa a Ellye Giuseppe. La pandemia ha dimostrato che Pd e M5s, assieme agli altri partiti oggi all'opposizione, possono governare insieme e rappresentare l'alternativa. Lo fa davanti ai due leader riuniti nella Sala della Regina di Montecitorio per partecipare alla presentazione del libro dell'ex ministro della Salute. "Bisogna fare la fatica di coltivare un terreno oppure ci ritroveremo Salvini e Meloni per i prossimi anni", avverte Speranza. Un terreno o un campo, largo, molto largo o stretto, purchè ci metta a un tavolo, insomma. La risposta dei leader, tuttavia, è di prassi. Ci sono ferite, nel rapporto fra i due partiti, che non si sono ancora rimarginate, specie a livello territoriale, ricorda. Bisogna ricucire quelle ferite, aggiunge la leader dem, ...