Provano a far fuori Trump dalla corsa L’ultima parola alla Corte Suprema

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Riassunto delle puntate precedenti. Per chi non avesse chiaro cosa è successo e cosa sta succedendo a The Donald, l’ex presidente Donald, l’unico candidato repubblicano realisticamente inper le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America, spieghiamo che è stato accusato di: cospirazione per frodare gli Stati Uniti; cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale, cioè la certificazione da parte del Congresso della vittoria di Joe Biden alle precedenti presidenziali; intralcio di un procedimento ufficiale e cospirazione contro i diritti civili. Il 6 Gennaio Praticamente un bombarolo, un sovvertitore dell’ordine costituito, un farabutto dei peggiori, aizza popolo, il povero ricchissimo. Questi i quattro capi d’accusa sulla base dei quali nell’idea – o piuttosto nell’ideologia – dei giudici dello ...