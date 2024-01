Proteste agricoltori | bloccato traffico autostradale | strade ko per ore

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un’imponente manifestazione diha causato forti disagi alin diverse zone della Lombardia. Circa settanta trattori hannoil casellodi Brescia Centro, in via Volta, e nella zona di Brescia Due, creando lunghe code e impedendo la normale circolazione per diverse ore. La protesta, organizzata dal coordinamento “Riscatto Agricolo“, è stata indetta per esprimere il dissenso contro le attuali politiche europee, in particolare con riferimento al Green Deal europeo.Leggi anche: Protesta dei trattori, è tragedia. C’è un morto: “In macchina con la figlia”Leggi anche: “Pronti a bloccare l’Italia”. Si riaccende la protesta dei trattori: il giorno fissato sul calendario Dopo averila Brescia, i trattori ...

