Protesta trattori | presto una nuova manifestazione a Udine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Se la situazione è tranquilla oggi in Friuli Venezia Giulia dopo ladegli agricoltori di due giorni fa in cui sono sfilati circa 70e automezzi pesanti in città aprovenienti da varie località del Friuli, unaè in preparazione. Lo ha annunciato oggi parlando con l'Ansa uno degli animatori e portavoce delladei, Massimo Lauzzana. "La mobilitazione va avanti", ha confermato. "Vogliamo semplicemente difendere il nostro lavoro, perché ci troviamo in difficoltà - ha spiegato - ma difendere anche il lavoro delle altre persone. Non vogliamo creare disordini, pensiamo che il bene comune debba prevalere sull'interesse individuale". Lauzzana ha anche riferito che venerdì prossimo gli agricoltori di questa ...

E adesso le proteste degli agricoltori sono divampate anche in Francia . Centinaia di trattori hanno sfilato per il territorio gallico per ... (ilgiornaleditalia)

«Oltre ad ogni più rosea aspettativa. Il corteo con i trattori ha portato sulle strade alessandrine centinaia di agricoltori delle province di Alessandria e di Asti, determinati sempre di più a far se ...(LaPresse) Non si ferma la protesta degli agricoltori in Europa. Francia e Belgio sono i fronti più caldi. I primi trattori sono arrivati a Bruxelles in vista del Consiglio Ue al via giovedì e minacci ...Lo dice in un lungo video su Facebook Danilo Calvani, leader del Comitato degli Agricoltori Traditi (Cra) che da giorni organizzano presidi e mobilitazioni di protesta a bordo dei propri trattori in ...