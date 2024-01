Protesta dei trattori in Lombardia | prosegue la mobilitazione | “Pronti a bloccare tutto”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ladeia Melegnano, nel Milanese, e income nel resto d’Italia. Le manifestazioni, che andranno avanti ad oltranza per 5 giorni, porteranno in strada circa 300che si alterneranno lungo la provinciale 40 per reclamare attenzione e dialogo da parte delle istituzioni, da quelle italiane a quelle europee. Soltanto ieri erano 250 i, con più di 400 agricoltori, provenienti dalle province di Milano, Pavia e Lodi, nell'area antistante il casello autostradale di Melegnano, nell'hinterland del capoluogo lombardo, guidati dal coordinamento nazionale di 'Riscatto Agrario’. Mentre un centinaio diha sfilato alle porte di Mantova, dal casello di Mantova nord sulla A22 fino alle porte della città per poi tornare ...

Non solo la Francia. La Protesta degli agricoltori che bloccano strade e autostrade con i trattori si estende. E non solo in Italia, dove già si ... (ilfattoquotidiano)

incentivandone invece la posa sui tetti delle rimesse delle aziende agricole o dei capannoni degli allevamenti di bestiame”. In ottica di contenimento degli effetti del cambiamento climatico, ...Al terzo giorno di mobilitazione in Irpinia, la protesta della filiera agroalimentare contro le politiche dell'Unione europea è approdata ieri mattina nel capoluogo. Dopo il sit in ...Paline digitali, sono iniziati in città i sopralluoghi per l'avvio dei lavori di elettrificazione. Entro giugno Air Campania, la società concessionaria del trasporto ...