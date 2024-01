Protesta dei “trattori” | Confagricoltura va a Bruxelles

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn molti Paesi dell’Unione, tra i quali l’Italia, sono in atto proteste da parte di alcuni rappresentanti del mondo agricolo. Il comune denominatore delle rimostranze è la contestazione della PAC – Politica Agricola Comune – e del “Green Deal” applicato all’agricoltura. Anche in questa occasione,, da sempre in prima linea per rappresentare le istanze degli agricoltori, partendo dall’ascolto e comprendendo il disagio del settore, conferma il proprio impegno per portare le questioni poste nelle sedi competenti, in Europa. La Confederazione, infatti, condivide l’attenzione del Governo nazionale rispetto alle richieste degli agricoltori, ma auspica risposte più incisive ed urgenti da parte dell’Unione. In questo senso, la giunta di, da poco riunitasi a Palazzo della Valle, ha deciso di avviare una ...

E adesso le proteste degli agricoltori sono divampate anche in Francia . Centinaia di trattori hanno sfilato per il territorio gallico per ... (ilgiornaleditalia)

La protesta dilaga. In Italia i trattori sfilano e si riuniscono ...In un comunicato, Calvani parla di un “manipolo di opportunisti che, spacciandosi per rappresentanti dei contadini e della ...Razzisti che ascoltano hip hop, qualcosa non torna. Ha davvero ragione Salmo da Olbia. Musica nera, il rap, come il jazz. Allora immaginate quanto possa suonare paradossale la frase “nazisti che ascol ...nel capoluogo “Condividiamo i motivi della protesta di queste ore e di questi giorni a Cuneo, in Piemonte e in tutta Italia, da anni come Confagricoltura critichiamo le politiche agricole dell’Unione ...