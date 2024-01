Protesta degli agricoltori | trattori in marcia anche nella Valle del Sele

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoil mondo agricolo del territorio delladelAlburni scende in strada con gliche alla guida dei loro, da venerdì 2 a lunedì 5 febbraio, protesteranno nelle piazze della Piana dele a Salerno, per la tutela del made in Italy e contro le politiche agricole dell’Europa. Tra le richieste del mondo agricolo, che da tutta Europa stando contro le politiche europee, lo stop all’aumento delle tasse sul carburante agricolo, misure di semplificazione burocratica e incentivi all’agricoltura, stop alle importazioni e il “no” alla carne coltivata.che nelle scorse che sta interessando tutte le regioni d’Italia e che nelle scorse ore ha interessato già ...

La miccia della protesta degli agricoltori si è innescata ormai anche in Italia : il contagio viaggia a ritmo veloce, anche sui social. E se in ... (ilfaroonline)

Non solo la Francia. La Protesta degli agricoltori che bloccano strade e autostrade con i trattori si estende. E non solo in Italia, dove già si ... (ilfattoquotidiano)

Già non se la passava bene, ma adesso l’accordo commerciale tra l’Ue e il blocco sudamericano Mercosur potrebbe finire definitivamente fuoristrada, schiacciato sotto le ...Seconda manifestazione di protesta ieri al Policlinico degli oss COVID e degli infermieri in scadenza di contratto. Dopo la manifestazione ...Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - "La diga è già allo stremo, i prelievi dell’Amap continuano in maniera consistente per la città Palermo e si prevedono problemi per la campagna irrigua che inizierà ad a ...