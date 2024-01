Protesta degli agricoltori e allevatori | La mobilitazione raggiunge L’Aquila

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'Aquila - Ladei trattori e, già manifestata in diverse località come Pescara, Pratola Peligna, Celano e Avezzano, approda ora a L'Aquila, il capoluogo di regione. Da oggi e per i prossimi tre giorni, gliterranno un sit-in lungo la statale 80, con un presidio autorizzato nel complesso commerciale Agorà, per evidenziare le difficoltà quotidiane causate da problemi come il caro carburante, i danni causati dalla fauna selvatica e le sfide legate alle calamità naturali. Il focus dellariguarda anche i cibi sintetici e alternativi, che secondo gli, sono promossi dall'Unione Europea. La manifestazione con presidio autorizzato si estende su tre giorni, ma il culmine avverrà domani con un corteo che attraverserà le vie della città ...