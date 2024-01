Protesta agricoltori anche in Francia | la marcia dei trattori si allarga a macchia d' olio e punta l' Europa | un' ottima notizia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) E adesso le proteste deglisono divampatein. Centinaia dihanno sfilato per il territorio gallico per manifestare il proprio dissenso rispetto alle politiche della globalizzazione neoliberale che inha sede a Bruxelles. Dopo la Germania e dopo l'Italia, ora

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - "La diga è già allo stremo, i prelievi dell'Amap continuano in maniera consistente per la città Palermo e si ... (liberoquotidiano)

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – “La diga è già allo stremo, i prelievi dell?Amap continuano in maniera consistente per la città Palermo e si ... (calcioweb.eu)

CUNEO CRONACA - In molti Paesi dell’Unione, tra i quali l’Italia, sono in atto proteste da parte di alcuni rappresentanti del mondo agricolo. Il comune denominatore delle rimostranze è la contestazion ...La protesta degli imprenditori agricoli sta montando anche da noi, ma non ha le dimensioni di quella che infiamma l’Europa del Nord. Cosa chiedono ...L'ex magistrato e politico Antonio Di Pietro appoggia la protesta coi trattori degli agricoltori: il suo commento su ciò che sta accadendo in Italia.