Proprietario di un club di calcio? Che stress Ho preso il Milan Perchè

Si tinge di giallo la cessione della Turris, ufficializzata dallo stesso club corallino ma poi messa in discussione già poche ore dopo. Come riporta Il Mattino, non sarebbero ancora arrivati ...Le voci su Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan si stanno facendo sempre più insistenti. Nonostante le avance del Napoli, il tecnico pugliese avrebbe preso la sua decisione: la prossima st ...La LKL lituana perde una delle sue dodici squadre: il Gargzdu è stato ufficialmente escluso dal campionato locale per il mancato pagamento di salari di giocatori e staff. Il club ...