Promuovere l’azienda? Un corso teatrale che aiuta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Teatro e comunicazione per agricoltori? Un connubio che può sembrare insolito ma che in realtà contiene la sfida più importante e strategica per creare valore nel settore dell’agricoltura sostenibile, biologica e rigenerativa, soprattutto per una regione come l’Umbria. Il mercato dei prodotti locali e del km 0 è infatti in forte espansione, specialmente dopo la pandemia. Sapersi raccontare anche sui nuovi media pere dare valore ai prodotti del territorio è un’abilità non sempre scontata, soprattutto tra i piccoli agricoltori, ma sempre più importante per il successo del. Per questo a Perugia sta per partire “Crescendo”, ungratuito di 36 ore che ha lo scopo di sviluppare le abilità di comunicazione creativa, digitale e interpersonale degli agricoltori, anche attraverso la pratica: ...