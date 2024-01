Professionalità e consapevolezza Cosa serve all’Italia cyber secondo Mantovano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nel 2023 sono stati registrati 1.411 attacchi, a impatto potenziale, con una media di 117 al mese e un significativo incremento rispetto all’anno precedente. Sono i dati illustrati da Alfredo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza, nel corso di un’audizione convocata dalla commissione Difesa della Camera. HACKER FILORUSSI E FILOPALESTINESI Nell’ultimo anno e mezzo è emersa una forte vitalità da parte di gruppi hacker filorussi, attraverso eventi classificati come Ddos (cioè con un traffico di dati in entrata che inonda la vittima fino a impedirle di erogare il servizio) a siti governativi, istituti finanziari, operatori dei trasporti, difesa e, in forma marginale, operatori energetici. A partire dal 7 ottobre scorso, invece, è stata rilevata l’attività, in misura minore, di gruppi filo ...