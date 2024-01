Processo Ciro Grillo | in aula il video del presunto stupro | ma Silvia esce dall’aula

L’avvocata Giulia Bongiorno ha presentato ieri un’istanza per chiedere al presidente del collegio nel Processo per violenza sessuale contro Ciro ... (open.online)

Audizione protetta per la studentessa che ha denunciato una violenza di gruppo in Costa Smeralda nel luglio del 2019. Dopo le udienze in cui la giovane ora 23enne è stata sentita come parte lesa la di ...I giudici, in accordo con le parti, hanno accettato che la giovane venga ascoltata nascosta dietro un drappo nero che le impedirà di vedere gli avvocati della difesa ...Un drappo nero impedirà alla presunta vittima di violenza sessuale di gruppo di vedere gli avvocati della difesa nel contro esame previsto oggi e domani in Tribunale a Tempio Pausania, dove prosegue ...