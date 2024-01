Probabili formazioni Torino-Salernitana | ventitreesima giornata Serie A 2023 2024

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ledi, match valido per ladi. Allo stadio Olimpico-Grandesi sfidano le duegranata del massimo campionato: i padroni di casa puntano ormai senza mezzi termini all’Europa, gli ospiti si aggrappano alle speranze di salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 12.30 di domenica 4 febbraio, diretta tv su Dazn e Sky. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due allenatori, Ivan Juric e Pippo Inzaghi.– Situazione tragica per Juric per quanto riguarda gli infortuni: fuori Ilic e Ricci in mezzo al campo, in più c’è Buongiorno che oltre ad avere un problema alla spalla è anche ...

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lombardi per rientrare in quella zona playoff che, invece, ... (sport.periodicodaily)

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre in cerca di riscatto per i ... (sport.periodicodaily)

La partita Manchester City - Burnley di Mercoledì 31 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22° giornata di Premier League ...Ecco le probabili scelte di Eugenio Corini e Pasquale Marino per la sfida in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera".Probabili formazioni Lecce-Fiorentina - Le possibili scelte di D'Aversa e Italiano per Lecce-Fiorentina, match della 23^ giornata di Serie A ...