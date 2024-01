Probabili formazioni Inter-Juventus | ventitreesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ledi, match valido per ladi. Al Meazza i nerazzurri affrontano i bianconeri nel derby d’Italia nonché scontro diretto per lo scudetto: è la madre di tutte le partite, c’è un’attesa spasmodica, si ferma tutto il paese: chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 4 febbraio, diretta tv su Dazn, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.– Inzaghi ritrova Calhanoglu e Barella dopo la squalifica, per il resto c’è solo un dubbio: Pavard in difesa e Darmian largo o quest’ultimo dietro con l’inserimento di Dumfries?– Allegri ritrova Rabiot e lo lancia subito dal ...