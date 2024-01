Prince of Persia | The Lost Crown | la lista trofei completa!

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, lacompleta diof: The, il reboot della serie realizzato da Ubisoft Montpellier recentemente arrivato nel mercato Quanto ci sia piaciuto il reboot diofad opera di Ubisoft Montpellier ve l’abbiamo già detto in una recensione dedicata proprio a The, che trovate cliccando qui. Il titolo è attualmente disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X S, Xbox One, PC e Nintendo Switch e sta un po’ stemperando le polemiche che erano nate sulla rinascita del franchise dalle mani dell’azienda quando fu presentato, in malomodo, il remake de Le Sabbie del Tempo, che è stato poi rinviato, rinviato e ricominciato. Insomma, ...

Scopriamo insieme la lista trofei completa di Prince of Persia: The Lost Crown, il reboot della serie realizzato da Ubisoft Montpellier.