Primi esami sui resti di Andreea Rabciuc | nessun segno di violenza

Cinquanta soccorritori della Misericordia di Pistoia hanno partecipato agli esami per l'abilitazione alla guida dei mezzi di emergenza e urgenza, in ottemperanza alla nuova legge regionale. La formazi ...L’Olimpia stasera ad Atene con l’obiettivo di vincere per continuare a sognare. Messina si affida a Mirotic e ritrova Melli: "Voglio intensità e forza mentale".L'accelerazione nelle indagini arriva dopo quasi tre anni dai fatti. Mario Sedda aveva 39 anni: era stato rinvenuto senza vita il primo aprile del 2021, ucciso e abbandonato in un terreno di campagna, ...