PRIME VIDEO FEBBRAIO 2024 | LA GUIDA COMPLETA SERIE E FILM TRA NOVITÀ E NUOVE STAGIONI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo aver visto ledi Netflix, Disney Plus e Paramount+, ecco ladi BubinoBlog alledidi Amazon. Mese pieno diquello diper gli abbonati a, arriva lo spin-off dello show comico di successo LOL Talent Show: Chi fa Ridere è dentro, tantioriginali e in esclusiva tra cui la commedia italiana Pensati Sexy, This is Me…Now: A Love Story con protagonista Jennifer Lopez The Underdoggs, e Land of Bad con Russel Crowe. Ma anchetv come Mr & Mrs Smith remake deldi successo, Regina Rossa e la seconda stagione di Wolf ...