Prima Divisione femminile L’Invicta non conosce pause Vittoria numero dodici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladelchiude il girone d’andata imbattuta: piegato in trasferta il Casciavola 3-1. Dodicesimadi fila. Il team grossetano allenato dai coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli non fa sconti a nessuno in questaparte di stagione. Dopo i primi due set giocati in maniera perfetta, complice una reazione d’orgoglio delle pisane e una flessione della ricezione maremmana il terzo parziale è andato alle avversarie per 29 a 27. Nel quarto ed ultimo parziale le grossetane però sono rientrate subito in partita a chiudere il match incassando altri tre punti fondamentali per la classifica salendo così a quota 34. "Siamo soddisfatti, le ragazze stanno giocando un campionato straordinario, partita dopo partita stiamo crescendo soprattutto sotto il ...