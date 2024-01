Prezzo del diesel in aumento | colpa degli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso | quanto costa ora

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sempre più navi, tra cui quelle specializzate nel trasporto di alcuni derivati del petrolio, stanno evitando lo stretto di Bab-el-Mandeb a causadi ribelli yemeniti. L’esplosione della nave Marlin Luanda e il conseguente incendio scoppiato a bordo hanno aumentato le preoccupazioni delle società che si occupano del trasporto di queste merci, che stanno scegliendo sempre più spesso la rotta di Capo di Buona Speranza. Le conseguenze per ildel, in particolare in Europa, potrebbero essere gravi e immediate. Il continente dipende dall’Asia per la lavorazione del petrolio, soprattutto dopo la crisi diplomatica con la Russia dovuta all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Mosca. Perché ilnon passerà più dal Mar ...