Previsioni meteo in Lombardia | che tempo farà nei primi giorni di febbraio?

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un altro risveglio al gelo per Milano e dintorni con temperature pungenti, strade e parchi coperti da una lieve patina ghiacciata che è andata sciogliendosi con il passare delle ore, proprio come i lievi banchi di nebbia in provincia dove la foschia si mescola allo smog formando una cappa inquinante sopra le città della pianura padana. Oggi, mercoledì 31 gennaio, è l’ultimo dei tredella Merla, i più freddi dell’anno secondo la tradizione popolare, e dunque non c'è da sorprendersi se le temperature siano basse tanto in montagna quanto a valle. Ma, se da un lato fa freddo, dall’altro anche la giornata odierna sarà soleggiata: niente venti gelidi, pioggia o precipitazioni nevose. Andiamo a vedere insieme ledel Centro Geofisico Prealpino di Varese Mercoledì 31 gennaio In buona parte soleggiato con solo qualche passaggio di nubi alte, ...