Premio Bagutta 2024 | il vincitore è Gianni Biondillo con “Quello che noi non siamo”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gennaio– Ci sono premi che, nonostante siano antichi, non subiscono l’avanzare del tempo, ma anzi riescono a trovare una chiave sempre attuale. È il caso delletterario, il più antico riconoscimento letterario italiano, che nonostante i suoi 98 anni di storia quest’anno è stato conferito a una tematica ormai centenaria ma oggi più attuale che mai. “che noi non” edito da Guanda e scritto daè ildelche ripercorre la storia degli architetti milanesi sotto la dittatura fascista. “che noi non” diLa storia italiana degli anni del fascismo e ...

Gianni Biondillo è il vincitore del Premio Bagutta 2024 con “Quello che noi non siamo”, edito da Guanda, che narra la storia di un gruppo di architetti milanesi negli anni del fascismo di Mussolini.La vincitrice del Premio Bagutta Opera Prima 2024 è la vicentina Giulia Scomazzon con La paura ferisce come un coltello arrugginito (nottetempo). Un memoir sulla morte di sua madre, tra le prime ...'Quello che noi non siamo', la storia degli architetti milanesi sotto il fascismo scritta da Gianni Biondillo e pubblicata da Guanda, è il libro vincitore del 98esimo premio Bagutta, il più antico ...