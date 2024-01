Premierato | la maggioranza incapace di sciogliere il bandolo della matassa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Oggi riprendono i negoziati al Senato discussi dallaper giungere ad un compromesso sulla riforma del. Il limite per la presentazione degli emendamenti è il 5 febbraio. Ma la Lega si mette di traverso sulla norma anti-ribaltone, sul limite dei due mandati e sul premio al 55%: “troppo potere in mano al premier“, L'articolo proviene da Il Difforme.

L'accordo sulla riforma del premierato è ancora lontano nella maggioranza. La discussione si è arenata sulla "norma anti-ribaltone" e sui poteri del secondo premier. La Lega difende il testo originari ...Premio di maggioranza e limite dei due mandati Il centrodestra vicinissimo all’intesa sulla riforma ...L’accordo non c’è. Non è bastato il vertice di maggioranza di ieri – alla presenza della ministra per le Riforme Elisabetta Casellati – per trovare un’intesa sugli emendamenti da presentare alla legge ...