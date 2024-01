Premier League | Manchester City 3-0 Tottenham ok a fatica LIVE | Liverpool-Chelsea 3-0

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mercato ancora aperto, ma lanon si ferma e, anzi, manda in campo per la 22esima giornata alcune delle sue stelle più...

Mercato ancora aperto, ma la Premier League non si ferma e, anzi, manda in campo per la 22esima giornata alcune delle sue stelle più... (calciomercato)

Mercato ancora aperto, ma la Premier League non si ferma e, anzi, manda in campo per la 22esima giornata alcune delle sue stelle più... (calciomercato)

I Citizens regolano 3-1 il Burnley con doppietta dell'argentino e Rodri, mentre gli Spurs battono 3-2 il Brentford (in gol Udogie) ...Non sarà Giovanni Reyna il rinforzo della Fiorentina per la fascia destra. Il talento, in uscita dal Borussia Dortmund, è diretto al ...Liverpool-Chelsea si sfidano per il big match della 22a giornata di Premier League: si gioca oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 21 ...