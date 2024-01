Pozzo fa la vittima del caso Maignan | «Solo 5 razzisti | una persecuzione mediatica»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Erano pagine anonime. Avevamo pensato che le avesse acquistate il Friuli Venezia Giulia. Invece c’era la mano di Gianpaolodietro le pagine pubblicitarie che campeggiavano ieri su alcuni quotidiani nazionali e locali e in cui si dava genericamente voce al popolo friulano ribadendo che “il razzismo non ci appartiene”. Lo ha confessato infine proprio il patron dell’Udinese, al quotidiano Messaggero Veneto. Eppure il club aveva smentito l’iniziativa.poi rilancia. Sono loro, i friulani, le vere vittime delle offese razziste a. Un dribbling da fantasista puro: “Il nostro territorio èdi un’ingiustizia. Il nostro pubblico si è sempre distinto per il comportamento corretto, non aabbiamo ricevuto due coppe disciplina mentre dopo quanto accaduto nella partita con il Milan c’è ...