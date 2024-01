Povia | Bertolino | il mago Oronzo spiace | ma Sinner no In esclusiva | gli ospiti di Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Finalmente abbiamo il primo Festival della canzone italiana che guarda al 100 per cento a destra. Amadeus mi ha incaricato (per la partecomici) di indicare colleghi che hanno sempre votato Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia. E’ chiaro che in questi decenni hanno tenuto nascosto questo vizio. Che ho sempre avuto anch’io. Il commissario politico dell’ex Pci (per la sezione cabaret) era ed è Michele Serra. Se solo c’era un’ombra di dubbio che il soggetto potesse condannare l’invasione di Praga o dell’Ungheria, Michele Serra lo epurava da: cinema, televisione, editoria tramite Feltrinelli e soci, teatro. In pratica ti ammazzava artisticamente. Sotto la sua scure sono caduti decine di talenti la cui unica colpa era di non essere iscritti al Pci. Didirlo: uno sarei io. (Che poi non è vero, ma come hobby mi piace diffamare). Comunque oggi ...