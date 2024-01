Poste italiane | il servizio Pensioni di febbraio | da domani disco verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)comunica che in tutti i 195 Uffici Postali della provincia di Perugia ledel mese disaranno in pagamento a partire da. Sempre a partire da giovedì ledisaranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di unapay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o dipay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 115 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.