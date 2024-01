Portavalori assaltato sulla strada statale | ferite quattro guardie giurate VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Un commando di otto banditi armati hatre furgonilungo la131, all’altezza del bivio per Siligo, in provincia di Sassari.sono rimastementre i criminali sono scappati con il bottino, ancora da quantificare. Uno dei vigilantes è stato colpito da un colpo di pistola a una gamba, gli altri tre sono rimasti contusi in seguito al tamponamento dei banditi. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati uno all’ospedale di Ozieri e tre a Sassari: le loro condizioni non sono gravi. Il primo furgone è stato bloccato con un autocompattatore dei rifiuti, gli altri due con un’auto dei rapinatori (poi data alle fiamme) che si sarebbero serviti ...