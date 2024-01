Polveri sottili | misure di emergenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nella giornata di lunedì è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia ulteriori sforamenti del livello ammesso dellenel territorio provinciale. Sono dunque prorogate fino alla giornata di oggi compreso leemergenziali antismog, in aggiunta alleordinarie. Restano in vigore in tutta la Bassa Romagna il divieto di spandimenti dei liquami zootecnici con tecniche non ecosostenibili, il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse (camini, caminetti, stufe) con classe di prestazione energetica inferiore a 4 stelle (nel caso in cui sia presente un metodo di riscaldamento alternativo) e la riduzione delle temperature degli ambienti interni riscaldati (19 gradi per case, uffici, attività ricreative e di culto, attività commerciali, attività ...