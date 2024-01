Polpette vegetariane con legumi | facilissime e veloci

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lesono una valida alternativa a quelle di carne, ma quelle che piacciono a me non sono da meno in quanto apporto di proteine perché l’ingrediente principale sono i. Attenzione, però, questa ricetta non è vegana perché prevede la presenza dell’uovo come legante, oltre che quella del parmigiano. Inoltre serviranno 1 carota e 1 cipolla, prezzemolo, sale e pepe. Questo per la preparazione dell’impasto, che prevede un procedimento semplice, veloce e alla portata di tutte. Mentre per il sugo avremo bisogno di una passata di ciliegini, un gambo di prezzemolo, uno spicchio i aglio e del buon olio extravergine di oliva. Sono un secondo saporito e appagante, ma non solo, anche originale che sorprende amici e parenti. Che ne dite di cucinarle insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!...