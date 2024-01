Pnrr | Meloni | ' scritto di ritardi e rischi per Italia ma realtà dice altro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Sulla revisione del"immagino ricorderete le polemiche quando si propose di rivederlo, di rivederlo perché quel Piano,in un contesto antecedente alla situazione in cui ci trovavamo, aveva bisogno di essere focalizzato di più sulle priorità. Si è detto che l'ava di perdere le risorse, si èche l'era in ritardo sui fondi delma laaltre cose: abbiamo risolto i problemi legati alla terza rata e ne abbiamo ottenuto il pagamento", idem per la quarta "e siamo stati i primi a presentare gli obiettivi della 5 e nello stesso tempo revisionavamo il piano. Questo ci ha permesso di liberare 21 miliardi di euro che abbiamo concentrato su alcune priorità: 12,5 miliardi sono destinati al sostengo delle imprese, anche per l'efficientamento energetico, anche quelle medio-piccole". Lo ha detto la premier Giorgiaad Aosta, dove è giunta per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione.