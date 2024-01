Pneumatici | l' Unione Europea sospetta l’esistenza di un cartello sui prezzi

La Commissione Europea, responsabile della tutela della concorrenza nell’Unione europea, ha condotto ispezioni a sorpresa presso le sedi di diverse aziende attive nel settore degli pneumatici in vari ...Terremoto sull'industria pneumatici europea: è in corso un'indagine Antitrust UE per un sospetto 'cartello' anti-concorrenziale.La Commissione Europea sospetta l’esistenza di un cartello che mantenga artificialmente alto i prezzi delle gomme per le auto e i veicoli commerciali. Coinvolti tutti i produttori di punta, Pirelli co ...