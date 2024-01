Pizzo pagato anche durante festa scudetto del Napoli | 4 arresti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro persone, ritenute legate a un gruppo criminale del quartiere Fuorigrotta di, sono state arrestate dai carabinieri in quanto ritenute gli autori di una serie di estorsioni – continuate e aggravate dal metodo mafioso – ai danni di alcuni commercianti della zona costretti a versare il “la. L’attività investigativa, svolta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri disu coordinamento della Dda di, ha permesso di acquisire elementi indiziari a carico degli indagati per delle estorsioni pluriaggravate perpetrate a carico di commercianti del quartiere di-Fuorigrotta. L’indagine, nel suo complesso, attraverso il riscontro ...

Quattro persone, ritenute legate a un gruppo criminale del quartiere Fuorigrotta di Napoli, sono state arrestate dai carabinieri in quanto ritenute gli autori di una serie di estorsioni - continuate e ...Cambiali per pagare il pizzo al clan Di Lauro. Così la vittima di un noto bar di Arzano dava i soldi agli estorsori. Era stato costretto dagli stessi a pagare 70mila euro in rate mensili da mille euro ...ARZANO – Arrestati per estorsione esponenti del clan Di Lauro. È l’epilogo dell’operazione condotta, nell’ambito di un’indagine diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, d ...