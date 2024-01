Più trasparenza sulle etichette del miele | marmellate e succhi di frutta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) AGI - La presidenza belga del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per migliorare i requisiti di informazione dei consumatori perdidie latte. L'accordo riguarda quattro delle cosiddette "direttive colazione" e, una volta adottato formalmente, aggiornerà le norme relative alla composizione, all'etichettatura e alla denominazione di alcuni prodotti alimentari. Le direttive aggiornate mirano a promuovere il passaggio a diete più sane, aiutare i consumatori a fare scelte coscienti e garantire lariguardo all'origine dei prodotti. Nel dettaglio, per quanto riguarda il, i Paesi di provenienza saranno indicati in etichetta in ordine decrescente, in base al peso; ...